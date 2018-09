Deel dit artikel:













Slachtoffer aanval rottweilers: 'Geen idee of echt wandelen ooit nog lukt' De rottweilers werden na de aanval op Van Meer en zijn vrouw ingeslapen. (Foto: Mike Hayes, Flickr)

Joop van Meer en zijn vrouw werden in juli aangevallen door twee rottweilers tijdens een wandelvakantie in onze provincie. Joop belandde in het ziekenhuis en is pas nu weer terug in zijn woonplaats Tilburg. Wandelen zit er voorlopig niet in.

Van Meer wordt nog dagelijks herinnerd aan die bewuste dag, die acht weken geleden plaatsvond. 'Ik ben nu net in staat om me te redden, maar heb geen idee of echt wandelen ooit nog lukt', stelt hij somber. Aanval De Brabander liep met zijn vrouw door de natuur bij Nieuw-Beerta, toen twee agressieve rottweilers het echtpaar aanvielen. De man raakte door de hondenbeten ernstig gewond. In het ziekenhuis werd Van Meer met spoed geopereerd. Zijn vrouw kwam er met één beet vanaf. 'Na de operatie kon ik vier weken alleen maar in bed liggen', vertelt Van Meer aan het AD. Met looprekjes en krukken leerde hij stapje voor stapje opnieuw te lopen. 'Maar volledig genezen duurt lang', erkent hij. Autorijden en werken 'Ook zijn mijn wonden nog niet geheeld, dus ik kan bijvoorbeeld nog geen normale schoenen aan', vervolgt hij. 'Het volgende doel is om weer te kunnen autorijden en werken. Daarnaast ben ik nog steeds bang. Als ik over straat loop, kijk ik constant om me heen.' Van Meer heeft geen aangifte tegen de eigenaren van de honden gedaan. 'Mijn doel was om er via het burgerrechtelijk traject voor te zorgen dat de eigenaren aansprakelijk werden gesteld voor de aanval van hun honden. Dat is gebeurd', blikt hij terug. De rottweilers werden na de aanval op Van Meer en zijn vrouw ingeslapen. Lees ook: - Wandelaar bij Nieuw Beerta ernstig gewond na aanval rottweilers