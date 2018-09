Haren doet ultieme poging om prestigieus nieuwbouwproject te redden

Het college van burgemeester en wethouders in Haren heeft de gemeenteraad brieven gestuurd waarin de consequenties staan wanneer de raadsleden niet instemmen met de nieuwbouwplannen op het Raadhuisplein.



Niet instemmen heeft volgens de gemeente verregaande financiële en juridische consequenties.



Het project

Er staat een prestigieus nieuwbouwproject gepland op het Raadhuisplein in het centrum van het dorp. Pal naast het gemeentehuis moet een pand verrijzen bestaande uit een supermarkt en 32 appartementen.

De Harener gemeenteraad lijkt maandagavond tegen het plan te stemmen. Ze vinden dat eerder gemaakt afspraken rondom het project niet worden nagekomen.



Geheim

Gemeentebestuurders hebben raadsleden een overzicht gegeven van de financiële en juridische consequenties als er niet wordt ingestemd met het plan.

Het is onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, want meerdere brieven zijn geheim.



Om de nieuwbouwplannen door te laten gaan moet de gemeenteraad maandag instemmen met een nieuw bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan maakt nieuwbouw mogelijk.

Claims en juridisch steekspel

Wordt er niet ingestemd dan kan het nieuwbouwplan in de prullenbak. Projectontwikkelaar Explorius zou dan claims kunnen indienen, zo schrijft Haren in de naar raadsleden verstuurde brief.

'In de koop- en realisatieovereenkomst staat een inspanningsplicht voor de gemeente om een definitief bestemmingsplan conform het ontwerp vastgesteld te krijgen. Niet-nakoming van deze inspanningsverplichting kan tot schadeplichtigheid leiden', zo valt te lezen.



Naast mogelijke schadeclaims verdampt ook de winst van 2,1 miljoen euro doordat de verkoop van de grond niet doorgaat.



Niet bereikbaar

Verantwoordelijk wethouder Michiel Verbeek (D66) was zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar.



