Donar na sensationele zege door in Champions League

Donar heeft zich zaterdagavond ten koste van Z Mobile Prishtina geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. Het werd 80-55.

Donar verloor donderdagavond nog het heenduel met 84-64 in de hoofdstad van Kosovo. Er moesten dus twintig punten goedgemaakt worden in Martiniplaza en dat is gelukt. De ploeg van coach Erik Braal was van meet af aan de bovenliggende partij. Na het eerste kwart stond het al 30-14 voor de thuisploeg.

Schot van afstand

Met name het schot van afstand viel veel beter dan in Pristina. zo'n 3.300 fans zagen op slag van rust aanvoerder Jason Dourisseau het verschil voor het eerst op meer dan twintig punten brengen; 45-24.

Bij de zaak

Na een mindere fase in het derde kwart waarbij Prishtina terug kwam tot een achterstand van zeventien punten, 52-35, trok Donar in de laatste tien minuten de zaak over de streep. Dat gebeurde niet met goed spel. Het was slordig van beide kanten. Daar waar de schutters bij de gasten het af lieten weten was Donar blijvend bij de zaak.

Veilige haven

Drago Pasalic maakte een belangrijke score bij 68-47 en halverwege het laatste kwart was het verschil 25 punten. Deze marge bleef in de laatste minuten in tact, omdat vanaf de vrije worp lijn de scores bijna allemaal gemaakt werden. Het was spelverdeler Jordan Callahan die Donar met twee benutte vrije worpen definitief in veilige haven schoot.

Fribourg

In de tweede ronde is Fribourg de tegenstander. De Zwiters schakelden verrassend Avtodor Saratov uit Rusland uit. Donar speelt dinsdagavond thuis in MartiniPlaza.

