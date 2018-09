Deel dit artikel:













Miljoenenpot voor noordelijke boeren om te verduurzamen Een archieffoto van aardappelen op het land (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Boeren en agrarische organisaties uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe kunnen subsidie aanvragen om te verduurzamen. In totaal is er 4,5 miljoen euro beschikbaar in Noord-Nederland.

Geschreven door Martijn Folkers

Verslaggever

De pot met miljoenen wordt door de Europese Unie met 2,25 miljoen euro gevuld. De drie provincies dragen ieder 750.000 euro bij. Vier verschillende thema's Boeren en andere organisaties kunnen het geld gebruiken voor vier verschillende thema's: de versnellingsagenda in de melkveehouderij, het structureel verbeteren van de bodem, voor het project Potato Valley en voor de Biobased Economy. Gezamenlijk doen 'Dit soort duurzaamheidsmaatregelen kun je beter gezamenlijk doen', zegt verantwoordelijk gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen. 'We zien dat er bij de agrarische sector zelf behoefte is om stevig te verduurzamen. Dit is ook de opmaat naar een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid.' Innoveren Het gaat om samenwerkingen om te innoveren en die ambitie sluit aan bij de ingediende RegioDeal Natuurinclusieve landbouw, waarmee de provincie Groningen miljoenen hoopt los te peuteren bij minister Carola Schouten van Landbouw. Boeren en andere agrarische organisaties kunnen tussen 8 oktober en 14 december een aanvraag indienen.