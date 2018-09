Donar-coach Erik Braal: 'Heerlijk dat er nu al een vechtmachine staat'

Vreugde en blijdschap overheerste uiteraard bij de staf en spelers van Donar na de sensationele 80-55 zege op Prishtina.

Coach Erik Braal vatte het als volgt samen. 'Fantastisch om zo dit ook te laten zien aan het publiek en iedereen die zich goed presenteert. Al die jongens die zich gewoon laten zien van hun beste kant. Het kan allemaal nog veel beter, maar dat dit er nu al staat zo'n vechtmachine. Dat is heerlijk.'

Ruimte voor verbetering

Thomas Koenis sloot zich daar helemaal bij aan. 'Ik denk dat we vandaag een hele goede wedstrijd op de vloer hebben gelegd. We wisten dat er veel ruimte voor verbetering was. Het hele team had er vertrouwen in en we waren ook blij dat we zo snel weer tegen deze ploeg konden spelen. Fantastisch dat we het ook hebben kunnen bewerkstelligen.'

Verdiend

Braal kijkt terug en wijst het eerste kwart als belangrijke basis aan voor het succes. 'We kunnen in het begin natuurlijk dat gaat je maken. Dat hadden we ook niet verwacht natuuurlijk. We speelden gewoon goed en het is denk ik ook verdiend.'

Geen idee wie daar spelen

Over de tegenstander in de tweede voorronde Fribourg kan Braal nog weinig zeggen. 'Meindert van Veen doet de analyses. Ik ga daar morgen mee beginnen. We proberen wedstrijd voor wedstrijd te spelen. Dat is in deze korte kwalificatie ook zo. Ik heb geen idee wie daar spelen. We gaan het zien.'

'Iedereen moet komen'

Donar speel dinsdag eerst thuis en vrijdag is de uitwedstrijd. Nieuweling Joseph Wall maakte voor het eerst de sfeer in MartiniPlaza mee en hij hoopt dat er tegen Fribourg meer dan de 3.300 toeschouwers tegen Prishtina komen. 'We hopen het. Iedereen moet komen om er een nog betere sfeer van te maken. We gaan dinsdag een hoop beleven. Ik kijk ernaar uit.'