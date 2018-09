Warming-up: FC Groningen - AZ

Het is nog even de vraag of Mimoun Mahi tegen AZ aan de aftrap staat bij FC Groningen. (Foto: JK Beeld)

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt Stefan Bleeker vooruit. Dit keer de thuiswedstrijd tegen AZ.

Tien goals tegen en slechts twee goals voor. Dat is de treurige doelpuntenproductie van FC Groningen. In het seizoen 1971/1972 scoorde Groningen voor het laatst slechts twee goals in de eerste vijf wedstrijden van de competitie. Alle goals werden dit seizoen ook nog in uitwedstrijden gemaakt, dus de supporters in Groningen verdienen vanmiddag wel een keer een doelpunt.

De vorm: FC Groningen

Vijf wedstrijden gespeeld en slechts drie punten. Een veel slechtere seizoenstart had Danny Buijs zich niet kunnen wensen. Het is te vroeg om van een crisissituatie te spreken, maar dat er snel punten gepakt moeten worden is duidelijk.

Omdat NAC zaterdagavond verloor van VVV staat FC Groningen niet meer op de laatste plaats, en het is voor de FC te hopen dat het na vanmiddag ook van die plek weg blijft.

De vorm: AZ

De ploeg van John van den Brom begon het seizoen uitstekend met overwinningen op NAC en Emmen. Daarna volgden gelijke spelen tegen Vitesse en Feyenoord en er werd er verloren van Heracles Almelo. Vorige week kreeg AZ een flinke dreun te verwerken toen Myron Boadu zijn enkel brak in de wedstrijd tegen Feyenoord.

Waar moeten we op letten?

Bij FC Groningen moeten we gaan letten op het veldspel. Groningen heeft erg veel moeite om de bal lang in de ploeg te houden en daar is deze week weer veel op getraind. Verder moet er dus gescoord gaan worden. Doan, Mahi of misschien toch Hrustic?

Het valt ook op dat de FC moeite heeft om met een achterstand om te gaan. In de thuiswedstrijden tegen Willem II en Zwolle zakte het niveau ver terug toen de bezoekers wisten te scoren, waardoor beide wedstrijden met 1-0 verloren gingen.

Bij AZ doen twee oud-FC Groningen-spelers mee. Het gaat om Oussama Idrissi, die vorige winter richting Alkmaar ging, en Marco Bizot.

Historie

In Groningen speelden FC Groningen en AZ in totaal 29 keer tegen elkaar in de Eredivisie. Elf keer won Groningen, zes keer werd het gelijk en twaalf keer was AZ de winnaar. Vorig seizoen werd het 1-1 in Groningen. In 2015 won AZ voor het laatst. Het werd toen 2-4.

Blessures en schorsingen

Cassierra

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Handwerker, Memisevic, Te Wierik, Zeefuik; Hrustic, Reis, Warderdam, Doan; Breij Mahi.

