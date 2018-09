Scheuren in het klein

Het team van Expeditie Grunnen komt in Appingedam op straat twee jongens op skelters tegen. Na een kleine toeter-wedstrijd, concludeert presentatrice Leonie Albers dat het team 'van kleine jongens met grote bolides, naar grote jongens met kleine bolides gaan'.

Ze zijn namelijk onderweg naar racen met modelauto's. Van ver kan je het gezoem van de wagens al goed horen. Tientallen coureurs sturen gefocust hun raceauto's over de baan. Zo gefocust, dat ze Leonie ook niet te woord kunnen staan. Er staat dan ook wel wat op het spel: de finale is net begonnen.

In de pits heeft ze meer geluk. Daar is het duo Sietze Storm en Klaas Postma druk bezig. 'Wat is jullie rol hier?', vraagt Leonie aan de heren. 'Ik ben van het tanken en hij is van de techniek', zegt Postema, terwijl de coureurs aan het strijden zijn.