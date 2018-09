Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gedupeerden gaswinning: 'Waar is onze toekomst gebleven?' (Foto: Goos de Boer / RTV Noord)

'We weten nog steeds niet waar we aan toe zijn' en 'ik ben bijzonder teleurgesteld in hoe de overheid met onze Groningers omgaat'. Het vormt de kernboodschap van een video, waarin verschillende aardbevingsgedupeerden zich richten naar Kamerleden.

De Tweede Kamercommissie van Economische Zaken brengt deze maandag opnieuw een werkbezoek aan Groningen. Op het programma van het bezoek staan vier onderwerpen: gaswinning, de versterking, de schadeafhandeling en de toekomstvisie. Onder andere burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Appingedam, Nationaal Coördinator Groningen Herman Sietsma en vertegenwoordigers van het Gasberaad en de Groninger bodembeweging zullen de Kamerleden bijpraten over de huidige stand van zaken in het aardgasdossier. Moedeloos De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad vroegen bevingsgedupeerden hun verhaal te doen voor de camera. 'Sinds januari weten wij dat we in een onveilig huis wonen. Het is nu september, en weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn', zegt Hilda Tomas uit Loppersum in de video. 'Er is ook nog niets gebeurd. Vertrouwen in een vlotte afhandeling zonder problemen, hebben wij al lang niet meer. Niemand kan ons vertellen waarom het zó lang moet duren. Wij worden er moedeloos van.' Bijzonder teleurgesteld 'Ik ben bijzonder teleurgesteld hoe de overheid met onze Groningers omgaat. Ik heb de investering die ik in het verleden heb gedaan in mijn huis, volledig zien verdampen', zegt Ruud van Dregt uit Warffum. 'Mijn pensioen kan ik rustig vergeten. Ik voel het als psychologische oorlogsvoering, die gevoerd wordt. Afkopen van mensen met kraaltjes en spiegeltjes, maar niet to the point worden. Word nou eens genereus, en kom mensen tegemoet.' Dossier vreet tijd 'Wij zijn al zes jaar bezig om onze prachtige boerderij weer veilig en bewoonbaar te maken. Je bent niet alleen gedupeerde, maar je behandelt ook nog een dossier dat de helft van je tijd opvreet', zegt Jan Munneke uit Krewerd. 'Wij voelen ons buitenstaanders van het Koninkrijk der Nederlanden. In Groningen worden veiligheidsnormen en burgerrechten afgezwakt en ook vertrapt.' Waar is onze toekomst gebleven? 'In april hebben wij minister-president Mark Rutte samen met onze burgemeester mogen ontvangen. Die hebben ons beloofd: de zaak moet opgelost worden', zegt Margreet Kadijk uit Garrelsweer. 'We zijn nu een halfjaar verder, en nog niks opgeschoten. Sinds 2012 staan wij privé en bedrijfsmatig compleet stil en vragen ons af: waar is onze toekomst gebleven?' Bekijk de volledige video hieronder of via deze link. Lees ook: - Videoboodschappen moeten Kamerleden inzicht geven in bevingsellende

- Kamer zet een streep door veelbesproken hoorzitting en komt naar Groningen