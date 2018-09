Derde nederlaag voor Be Quick in hoofdklasse

Be Quick heeft de derde nederlaag van het seizoen geslikt in de hoofdklasse. De uitwedstrijd tegen De Bataven ging met 3-1 verloren. Door het resultaat blijft Be Quick na 4 duels op een schamel puntje steken.

Beroerde start

De ploeg van de jonge trainer Steven Wuestenenk beleefde een beroerde start in Gelderland. Na slechts enkele minuten had De Bataven uit een vrije trap de openingsgoal te pakken. Na de hervatting sloeg de thuisclub nog twee keer toe.

Eretreffer

Pas vlak voor tijd deed het afgelopen seizoen gedegradeerde Be Quick iets terug. Arnoud Bentum nam de eretreffer voor zijn rekening. Voor de 3-1 had de equipe uit Haren enkele kansen onbenut gelaten.

Ovewinning aanstaande

"Ik ben tevreden over het vertoonde spel, maar uiteraard niet over de uitslag", aldus Wuestenenk. "Dit is niet de gewenste start in de hoofdklasse, maar we worden wel beter. De eerste overwinning is aanstaande."

Van laatste plaats af

Be Quick is ondanks de nederlaag wel van de laatste plaats af. RKHVV neemt de rode lantaarn over dankzij een pak slaag in de uitwedstrijd tegen Purmersteijn (6-1).

