Expeditie Grunnen: Sabrina heeft een snor

Zoals elk weekend rijdt het Expeditie-busje door onze mooie provincie. Onderweg schiet er een hond uit de berm en niet veel later vindt het team van Expeditie het baasje.

Patrick heeft niet alleen een hond, hij heeft ook paarden, waaronder Sabrina: een paard met een snor. Presentatrice Leonie Albers neemt een diepte interview af.

Ook in Expeditie Grunnen

- Koersen richting Eppenhuizen

- In 't Honderd loopt het niet in het honderd

- Racen met kleine bolides

- Toeren door het verlaten Weiwerd

- Een auto op het dak

- Culinair doen bij de Freaylemaborg

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!