Te Wierik woest na verlies FC Groningen: 'Kleutervoetbal'

Mike te Wierik baalt als een stekker van het optreden van FC Groningen tegen AZ. De thuisploeg incasseerde 2 rode kaarten en verloor uiteindelijk met 1-3. 'Als je zulke stomme dingen doet, verdien je het ook niet om te winnen.'

Team in de steek

Bij de FC moest Deyovaisio Zeefuik vlak voor de pauze met een directe rode kaart vertrekken na een duel met Oussama Idrissi. In de tweede helft ging ook Ajdin Hrustic eraf. Verdediger Te Wierik is vooral niet te spreken over de tweede kaart die Hrustic kreeg, na een opstootje. 'Dat is gewoon dom, daarmee laat je je team in de steek. Het is kut, dat weet hij zelf ook wel. De trainer was ook witheet. Daarna moesten we met 9 man de ballen uit de broek lopen."

Harde conclusie

Door de vijfde competitienederlaag van het seizoen zakt de FC wederom naar de laatste plaats van de rangschikking. Volgens Te Wierik moet het spel drastisch verbeteren. 'Het was bij fases gewoon kleutervoetbal. Dat is een harde conclusie. Het zal snel moeten verbeteren, anders gaan we geen punten halen.'

Kwijt

Sergio Padt moest de handen flink uit de mouwen steken tegen AZ. Het was aan enkele prima reddingen van de doelman te danken dat de nederlaag niet hoger uitviel. 'Vooral in de eerste 10 minuten na rust waren we het redelijk kwijt. AZ kreeg redelijk wat kansen en we kwamen goed weg. Daarna gaven we toch de 1-2 weg en viel de tweede rode kaart. Met 9 man weet je dat het heel lastig gaat worden. Het is zonde dat we met lege handen staan. Het zat er vandaag in om een puntje te pakken. Breij schoot zelfs nog op de lat.'

Geen paniek

Het was de doelman niet ontgaan dat het eigen stadion wederom veel lege plekken telde. 'Maar de mensen die er waren hebben ons echt gesteund. Dat bracht toch extra krachten naar boven. Helaas hebben we er uiteindelijk niets aan overgehouden. Het is natuurlijk niet best, maar we moeten niet in paniek raken.'

