Weg in Winschoten afgesloten vanwege asbest (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

De Hoorntjesweg in Winschoten is zondagmiddag afgesloten omdat er asbest in de straat is gevonden. De gemeente heeft de weg met hekken afgesloten en er zijn gele linten opgehangen.

Omwonenden merkten de deeltjes op het wegdek op en schakelden direct de gemeente in. Na een snelle inspectie bleek het om asbest te gaan. Steenhuis Sloopwerken uit Scheemda is inmiddels aanwezig en zal de weg gaan schoonmaken. Een asbest-laborant zal ook ter plaatse komen om de in de straat geparkeerde auto's te controleren op besmetting met asbest. De weg zal door de asbestruimers in witte pakken minutieus worden schoongemaakt met stofzuigers. Wethouder Erich Wünker laat weten het vervelend te vinden dat bewoners van de straat tijdelijk de straat niet in of uit kunnen. Hij is blij met het snelle optreden van de specialisten en hoopt dat de straat snel weer vrijgegeven kan worden. Andere specialisten onderzoeken nog of het spoor verder reikt dan alleen de Hoorntjesweg. Indien in andere nabijgelegen straten ook nog asbest wordt gevonden, zullen deze ook worden afgesloten en worden schoongemaakt. Waar het asbest vandaan komt is nog onduidelijk, mogelijk zijn de deeltjes van een aanhanger afgevallen.