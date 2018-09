Bijzondere Maori-steen overhandigd aan gemeente Grootegast

Een delegatie van Maori-stam Ngati Tumatakokori heeft zaterdagmiddag een negen kilo zware Jadesteen overhandigd aan de gemeente Grootegast.

De steen is een verzoeningsgeschenk van de stam uit Nieuw Zeeland, waar ontdekkingsreiziger Abel Tasman slaags mee raakte. De stamleden belaagden een van Tasman's schepen en vermoorden drie bemanningsleden.

Nu weten we dat het voorval kwam door onbegrip. De Maori waarschuwden Tasman en zijn bemanning met een schelptrompet dat ze weg moesten blijven. De Nederlanders zagen het als begroeting en beantwoorden het met trompetgeluid. Dat zagen de Maori als uitdaging, de volgende dag vielen ze de vloot van Tasman aan.

Bijzonder moment

376 jaar na dato werd zaterdag de steen op traditionele wijze overhandigd. Het was een bijzonder moment voor burgemeester Ard van der Tuuk. 'Het was de sfeer in de kerk, de woorden die gesproken waren.'

'Het was met elkaar voelen dat je de verbinding maakt met de Maori-cultuur, en de man die de afstand heeft overbrugd om ons dit geschenk van vriendschap en verbondenheid te brengen. Dat je dat met elkaar in zo'n ceremonie meemaakt, is heel bijzonder.'

Trots op geschiedenis

'Het betekent iets voor het trots mogen zijn op de geschiedenis van dit gebied. Waar toch een persoon als Abel Tasman uit is voortgekomen, die toch maar heeft gedaan wat hij heeft gedaan', vervolgt Van der Tuuk.

'En dat nu mensen uit de andere kant van de wereld naar ons toekomen om op zijn geboortegrond met ons de verbinding en vriendschap te sluiten voor de toekomst en onze kinderen. Dat is heel bijzonder.'

Groot cultuurhistorische waarde

De steen, in het Maori de 'Pounamu', is van groot cultuurhistorische waarde en mocht van de Nieuw Zeelandse regering niet worden geëxporteerd. Na diplomatieke inspanning bracht de Nederlandse ambassadeur in Nieuw Zeeland de steen hoogstpersoonlijk naar Nederland.

Maori stamoudste Doug Huria vertelt over het belang van de steen: 'De steen is al zeshonderd jaar belangrijk voor ons in Nieuw Zeeland. Je moet hem waarderen om zijn betekenis. Het wordt bijna een juweel vanwege zijn kleur, maar het was ook van groot praktisch belang voor ons volk.'

Nieuwe fase in omgang

Harke Bosma, voorzitter van het Abel Tasman Museum, pinkt een traantje weg tijdens de ceremonie. 'Een teken is dat het niet alleen mij, maar heel veel mensen emotioneert. Het raakt ons. Dat geeft al aan hoe belangrijk het is.'

'Maar meer voor de geschiedenisboekjes: dit is een nieuwe fase in de omgang tussen de bevolking van Lutjegast, maar ook het Nederlands volk en het Maori volk.'

Cirkel is rond

Voor stamleider Huria is nu, 376 jaar na de gewelddadige ontmoeting tussen zijn voorouders en Abel Tasman, de cirkel rond. 'Mijn missie is volbracht. Wij hebben verzoening gezocht, en gekregen. We hebben nu een prachtige band met de bijzondere mensen van Lutjegast.'

