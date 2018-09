Buijs: 'Ondanks laatste plaats geen crisis'

FC Groningen-trainer Danny Buijs laakt het optreden van Deyovaisio Zeefuik en Ajdin Hrustic tegen AZ. Beide spelers moesten er in het verloren thuisduel (1-3) af met rood. 'Ik sta hier met een waardeloos gevoel.'

Risico

Voor Zeefuik kwam de wedstrijd vlak voor rust vroegtijdig ten einde na een duel met Oussama Idrissi. 'Bij die rode kaart moet je je afvragen of je op de middenlijn zo het duel moet ingaan', aldus Buijs. 'Met de VAR loop je het risico dat dit kan gebeuren.'

Domme kaarten

Hrustic moest na de pauze inrukken. Buijs: 'Het waren 2 domme gele kaarten, terwijl we met een man minder staan. Daarmee benadeel je niet alleen jezelf maar iedereen.' Buijs wil nog niets kwijt over eventuele consequenties voor Hrustic. 'Zoiets moet je nooit gelijk na een wedstrijd doen. We moeten dit eerst laten bezinken.'

Geen goede zaak

Zeefuik en Hrustic wilden na de wedstrijd niet voor de verzamelde pers verschijnen. Buijs: 'Dat vind ik nergens op slaan. Je moet er gewoon gaan staan, dat hoort ook bij het voetbal. Ik maak ook zat fouten en dat moet je gewoon toegegeven. Ik vind dit geen goede zaak.'

Waardering

Voor de FC is de balans na 6 duels zeer pover. Slechts op bezoek bij De Graafschap bleef de hekkensluiter aan de goede kant van de score (0-1). 'Alleen heeft het publiek vandaag wel een strijdvaardig FC Groningen gezien en krijg je de waardering', stelt Buijs. 'Als we dit blijven opbrengen, dan gaan de resultaten komen. Ondanks de laatste plaats is het geen crisis.'

