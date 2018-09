Hockeysters GHHC kansloos tegen Den Bosch

De hockeysters van GHHC Groningen hebben een ruime nederlaag geleden in de Hoofdklasse. De ploeg van trainer Juilian Steen was op eigen veld duidelijk niet opgewassen tegen het sterke Den Bosch (1-6).

GHHC zag de Brabantse tegenstander in het eerste kwart al 2 keer toeslaan. Ireen van den Assem en Frédérique Matla waren trefzeker. Vlak voor rust tekende Matla ook voor de 0-3.

Bos scoort

De Groningse treffer kwam daarna op naam van Willemijn Bos uit een strafcorner. Een comeback van GHHC zat er echter niet in. Via Margot van Geffen, Lidewij Welten en Van den Assem liep Den Bosch na de pauze uit tot 1-6.

Hekkensluiter GHHC had in de vorige speelronde het eerste punt van het seizoen gepakt. Tegen Pinoké in Amsterdam werd het 3-3.

Den Bosch gaat dankzij de ruime zege aan kop in de Hoofdklasse. De landskampioen blijft Oranje-Rood en Amsterdam op doelsaldo voor.

Lees ook:

- Hockeysters GHHC pakken eerste punt