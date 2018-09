NWVG mist eindzege clubcompetitie

De wielrenners van de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG) hebben naast de eindzege in het algemeen klassement van de clubcompetitie gegrepen. Op de slotdag deed Sensa Kanjers voor Kanjers een geslaagde greep naar de macht.

De NWVG had voor het finaleweekend in Delfzijl nog de koppositie in handen. Het Achterhoekse Sensa Kanjers voor Kanjers maakte de achterstand echter goed in de ploegentijdrit.

Op zaterdag werd de omloop van het finaleweekend nog wel gewonnen door de NWVG. Björn Bakker zegevierde toen in de sprint.