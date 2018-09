Nieuw onderzoek naar moord op Antoinette Bont

De moord op de Groningse prostituee Antoinette Bont wordt opnieuw onderzocht. De cold case werd in 2016 nog gesloten.

Volgens De Telegraaf komt er een nieuw onderzoek vanwege 'een concrete tip en eigen bevindingen van de politie'.

Hoofd

Bont, destijds 24 jaar, werd in 1995 vermoord. Haar lichaam werd in stukken gehakt teruggevonden in het Winschoterdiep en het Peizerdiep bij Roderwolde. Het hoofd van de vrouw is nooit gevonden. De dader bleek spoorloos en de zaak werd gesloten.

Lichaamsdelen van Antoinette werden in een tas van energiebedrijf Edon (nu Essent) gevonden. Die tassen zijn destijds geschonken aan vierduizend werknemers.

Tassenonderzoek

Bij het onderzoek wordt medewerkers gevraagd hun tas en daarmee hun onschuld te tonen in het politiebureau. Veel medewerkers komen niet opdagen.

In 2013 werden dankzij nieuwe technieken dna-sporen gevonden. Dit leverde geen match op in de databank, waardoor een doorbraak uitbleef.

