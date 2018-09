'Balende' Hans Nijland wil vanmorgen gesprek met Padt

FC Groningen gaat aan het eind van de ochtend om tafel met Sergio Padt. De doelman werd zondagavond opgepakt na agressief gedrag in de trein.

Algemeen directeur Hans Nijland van de FC 'baalt enorm' van de situatie, maar wil eerst het verhaal van Padt horen, voordat hij inhoudelijk uitspraken doet.

Trein

Padt kreeg het zondagavond aan de stok met een beveiliger in de trein. De doelman zou geen geldig vervoersbewijs hebben gehad.

Telefoon op stil

Nijland zegt dat hij pas maandagmorgen hoorde van het verhaal. 'Ik lees overal dat ik niet bereikbaar was. Of we nou winnen of verliezen, ik ben altijd bereid de pers te woord te staan. Maar gisteravond lag ik al om negen uur op bed en ik had mijn telefoon op stil.'

Lees ook:

- 'Doelman Sergio Padt opgepakt wegens agressief gedrag in trein'