Rondje Groningen: Padt en 't Peerd stelen de show

Er waren twee onderwerpen die het nieuws voornamelijk domineerden vandaag: Het gedrag van FC Groningen-doelman Sergio Padt en het Peerd van Ome Loeks. Social media had dat uiteraard ook goed in de smiezen.

1) Padt en 't Peerd

FC Groningen staat onderaan, FC-keeper Sergio Padt is opgepakt vanwege agressief gedrag in de trein en dan verdwijnt ook het Peerd van Ome Loeks van het Hoofdstation. Het duurt niet lang voordat Twitteraars de humor ervan in zien.

En nu maar hopen dat het hier bij blijft.



2) #TeamSjomp

De manager van Wat Aans is lekker zichzelf. En dus neemt-ie de microfoon deze keer zelf maar in de hand. Ach, waarom ook niet?

3) Waterzicht

Zo af en toe gooien we gewoon een fraai plaatje uit onze provincie in deze rubriek. Waarom? Nou, gewoon, om jullie leven daarmee te verrijken. Ditmaal vanaf het water in Stad. Is het geen plaatje?

4) Hoera!

Kwam voetbalvereniging FVV uit Foxhol onlangs vervelend in het nieuws door een afgebrand materialenhok, vandaag was het nieuws een stug heuglijker. Henk Imbos, al sinds jaar en dag vrijwilliger bij FVV, kreeg een lintje opgespeld. Driewerf hoera!

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Het is heus.