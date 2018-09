B&B boven dorpshuis Pieterburen zoekt een uitbater

Heb je altijd graag een bed and breakfast (B&B) willen runnen, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Dan kun je nu in een gespreid bedje stappen op de bovenverdieping van het dorpshuis in Pieterburen.

Boven het dorpshuis zitten negen logieskamers. De huidige uitbaters stoppen ermee en dus wordt gezocht naar een opvolger.

Goede basis voor vaste lasten

Een B&B boven een dorpshuis zie je niet vaak. 'Wij hebben een vrij nieuw dorpshuis', legt voorzitter Annelies Borchert uit. 'Het is in 2014 geopend. We hebben toen besproken hoe we het dorpshuis een goede basis kunnen geven om de vaste lasten te kunnen betalen. Na onderzoek bleek een B&B de beste optie.'

In de buurt

Het B&B is inmiddels een goed lopend bedrijf, zegt Borchert. 'De bezettingsgraad is goed. We zoeken iemand met veel enthousiasme die er ook veel tijd in kan investeren. Het is makkelijk als je in de buurt woont, want een B&B op afstand runnen is heel lastig.'

Samen

Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met vier belangstellenden, maar twee kandidaten zijn alweer afgehaakt. 'Zij wilden het alleen doen en dat is niet handig', vertelt Borchert. 'Deze klus moet je eigenlijk met z'n tweeën doen.'

De nieuwe uitbaters kunnen snel aan de slag. 'Het echtpaar dat het nu doet, is bereid het bedrijf snel over te dragen. Maar om je goed voor te kunnen bereiden, is 1 januari misschien wel een mooie overnamedatum.'