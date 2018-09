'Hier moet de club Padt wel een straf voor geven'

FC Groningen staat laatste, beëindigde de verloren wedstrijd tegen AZ met negen man en dan was er zondagavond ook nog een incident met doelman Sergio Padt. De aanvoerder van de FC misdroeg zich in een trein. 'Hier moet de club hem wel een straf voor geven.'

Dat zegt verslaggever Stefan Bleeker in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord.

Padt werd zondagavond aangehouden, omdat hij zonder kaartje in de trein zat en stampij maakte toen hij daarop werd aangesproken.

'Misschien heeft hij niet ingecheckt, of bij de NS in plaats van Arriva. Je weet het niet. Maar ze zullen hem niet hebben aangehouden omdat hij niks heeft gedaan', stelt analist Wim Masker.

'Het zijn net mensen hè?', verzucht collega-analist Azing Griever

'Hoe dom ben je?'

Deyovaisio Zeefuik en Ajdin Hrustic kregen rood tegen AZ. Vooral die laatste kan op flinke kritiek rekenen in de sportdiscussie. 'Hoe dom ben je?', zegt Bleeker. 'Als je al geel hebt en je gaat een tegenstander zo provoceren...'

Masker: 'Het zit toch ook wel een beetje in Hrustic, dat eergevoel. Als iets hem niet aanstaat, wil hij nog wel eens zo reageren. Dat moet hij niet doen. Daar is iedereen binnen de club ook boos over. Die actie van Zeefuik, dat kan gebeuren. Je ziet dat hij wel wat onbesuisd is, daar kan je rood voor geven.'

Vijf verdedigers

Opvallend was dat Groningen thuis startte met vijf verdedigers.

'Als je vanaf het begin van het seizoen roept dat je meteen druk wilt zetten op de tegenstander, moet je niet zo gaan spelen', vindt Griever. 'Ik begrijp het wel, maar het voetbal brengt niet wat je ervan verwacht. Het spel wordt beslist op het middenveld en Groningen komt daar niet aan het voetballen.'

'Twee dagen voor de wedstrijd zegt Buijs nog dat hij zich niet gaat aanpassen. Dus toen dacht ik ook dat hij never nooit met vijf verdedigers zou spelen', aldus Bleeker.

'Hij heeft gekozen voor de spelers die het tegen Ajax best goed hebben gedaan', stelt Masker. 'Maar dan zadel je het team wel op met een speelwijze waarmee je aanvallend niet uit de voeten kan.'

Griever begrijpt er niets van. 'Je hebt toch een vaste speelwijze, daar ga je toch vanuit? De spelers vul je toch later in?'

