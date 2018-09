Sergio Padt zit nog vast vanwege mishandeling en belediging in trein (update)

FC Groningen-doelman Sergio Padt zit nog vast, nadat hij zondagavond werd opgepakt in Kropswolde.

De politie bevestigt dat 'een 28-jarige man uit Kropswolde vastzit vanwege mishandeling en belediging'. De conducteurs hebben volgens de politie aangifte gedaan tegen de man.

Vandaag nog vrij?

Padt werd zondagavond opgepakt na een incident in de trein. Hij zou zonder geldig vervoersbewijs hebben gereisd en het daarna aan de stok te hebben gekregen met een beveiliger.

De politie laat maandag aan het begin van de middag weten dat Padt wordt verhoord en dat later op de dag wordt beslist of hij langer vast blijft zitten of niet.

FC Groningen wacht met reactie

FC Groningen zegt pas met een reactie te komen als de club alle feiten kent.

