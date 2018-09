Deel dit artikel:













Lopend Vuur: Een voetballer heeft een voorbeeldfunctie Sergio Padt (Foto: JKBeeld)

Mishandeling en belediging. Dat is de reden waarom FC Groningen-doelman Sergio Padt gisteravond is opgepakt in een trein van Arriva.

De doelman van FC Groningen zou zonder geldig vervoersbewijs gereden hebben, en vervolgens agressief hebben gereageerd toen hij daarop werd aangesproken. Gebeurt vaker Topsporters die over de schreef gaan - daar zijn meer voorbeelden van. De druk en de verwachtingen liggen hoog voor veel sporters, de verleidingen (met een goed salaris) liggen op de loer. En vaak zijn sporters nog jong. Maatschappelijke betrokkenheid Vaak wordt gesteld dat sporters een voorbeeld zijn voor de jeugd. FC Groningen presenteert zich ook als een club met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Maar wat betekent dat voor een privéleven van een bekende voetballer? Ons Lopend Vuur vandaag: Praat mee! Kan iedereen een foutje maken en een bekende voetballer dus net zo? Moeten er uitzonderlijke maatregelen komen? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.