Oudste winkel van Glimmen stopt ermee: 'Voor het dorp is het een heel gemis'

De dorpswinkel van Glimmen, dieren- en tuinshop Flora & Fauna, sluit de deuren. 'Het wordt steeds lastiger om in een dorp als kleine winkel je hoofd boven water te houden', zegt Gert Nienhuis, die de zaak samen met zijn vader drijft.

Na 45 jaar gaat de deur definitief dicht. Op zaterdag 29 december is de winkel voor het laatst open. 'Dan gaan we het toch nog een beetje feestelijk afsluiten.'

Concurrentie

Met de sluiting verliest Glimmen haar oudste winkel. De concurrentie van supermarkten en tuincentra werd Flora en Fauna te veel.

'Voor het dorp is het een heel gemis. Dat hoor ik ook uit reacties van de klanten. Iedereen begrijpt het wel, maar vindt het ook heel erg jammer', zegt Nienhuis.

'Dit is een centraal punt in het dorp, waar mensen elkaar spreken. Als er wat te doen is in Glimmen, is hier de kaartverkoop. Maar dit is ook een postkantoor, je kunt er geld pinnen, medicijnen afhalen en dat valt nu allemaal weg. Daarvoor moeten mensen nu naar Haren of zo.'

'Een beetje van alles'

'Je merkte wel dat mensen het waarderen dat je van alles een beetje hebt, in plaats van heel veel van één ding. Op een of andere manier werkt het in Glimmen beter om het op deze manier te doen; een beetje van alles.'

Droom najagen

Gert Nienhuis heeft zelf al een andere uitdaging gevonden. 'Ik heb mijn hele leven al graag treinmachinist willen worden. Dat wil ik heel graag gaan doen. Ik ben al door de voorselectie heen.'