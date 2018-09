'Steeds veranderende lijst met onveilige huizen is een nachtmerrie'

'Er ligt een akkoord tussen minister Wiebes en Groninger bestuurders, maar de Tweede Kamer en de Groningers weten nog van niets. Niemand weet hier hoe zijn of haar huis eraan toe is.'

Dat zegt het Groninger Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) maandag tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in de stad. Kamerleden die over de gaswinning gaan, laten zich daar bijpraten. De bijeenkomst begon met een videoboodschap van getroffen Groningers.

Nachtmerrie

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam liet eerder weten dat er nu een lijst ligt met 1126 onveilige gebouwen. Dat zijn 1700 woningen. 'Maar die lijst kan volgende week zomaar anders zijn, omdat er dan weer andere inzichten zijn', zei Hiemstra. CDA-Kamerlid Agnes Mulder noemt dit een 'nachtmerrie'.

Individuele inspectie

Nijboer is vooral boos omdat alles 'modelmatig' wordt benaderd. 'Wat betreft de onveilige gebouwen worden steeds andere getallen genoemd en de panden staan ook steeds op andere plekken. Eerst vooral in de omgeving Loppersum, maar nu liggen ze door de hele provincie tot Woldendorp aan toe. Iedereen die zich zorgen maakt, heeft recht op een individuele inspectie', vindt Nijboer.

Kinderen

In het provinciehuis is maandag aan het eind van de middag ook een besloten bijeenkomst, waarin de Kinderombudsman in gesprek gaat met kinderen uit het aardbevingsgebied. De Kamerleden zullen daar bij zitten.

Lees ook:

- Gedupeerden gaswinning: 'Waar is onze toekomst gebleven?'