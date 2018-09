Spoor van vernielingen in Zandeweer

Onbekenden hebben afgelopen weekend op meerdere plekken in Zandeweer vernielingen gepleegd.

Zo kreeg voetbalvereniging ZEC bezoek van vandalen. Er zijn doelnetten vernield en een vlaggenmast en meerdere stoeltjes moesten het ontgelden.

Op meer plekken

Ook elders in het dorp zijn de vandalen tekeer gegaan. Zo is aan de Trekweg een brievenbus in het water gegooid en aan de Barmerweg is de voorruit van een auto vernield.

De politie roept getuigen op zich te melden.