Diefstal Peerd van Ome Loeks opgeëist: 'Peerd is in vertrouwde handen' Wagenborg Nedlift haalt het Peerd van Ome Loeks weg (Foto: Jamie Helder/ Sikkom)

'Het Peerd van Ome Loeks is in vertrouwde handen. Dit is een protestactie. Het peerd moet terug naar de plek waar hij hoort en dat is bij de Slingerij in Groningen.'

Dat zegt een man die de redactie van RTV Noord zojuist anoniem heeft gebeld. Volgens de man is het bekende beeld zondagnacht rond vier uur met een hooglader van de sokkel gehaald en naar een plek 'ergens in de provincie' gebracht. Popiejopies willen hem voor het Forum zetten, dat accepteren wij niet Tipgever Popiejopies 'Een paar van die popiejopies wil hem op de Grote Markt voor het Forum zetten, maar dat accepteren wij niet', zei de man ook nog. 'Het peerd komt terug op de plek waar hij hoort.' Die plek waar de man het over heeft, is bij herberg De Slingerij aan de A-weg. Wanneer het beeld wordt teruggebracht, wil de man niet zeggen. Nedlift haalde beeld weg Kraanbedrijf Wagenborg Nedlift bevestigt, na een fototip aan Sikkom, dat ze het beeld heeft weggehaald. Een woordvoerder wil niet zeggen wie de opdrachtgever is van het weghalen. Ook wil ze niet zeggen waar het beeld naartoe is gebracht. 'Wij hebben te maken met contracten en kunnen daar niets over zeggen'. Op de vraag of zij nu meewerken aan een diefstal is de woordvoerder stellig: 'Wij stelen niks!'

