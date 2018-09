Weghalen Peerd van Ome Loeks is ludieke actie van onderhoudsbedrijf

Het weghalen van het Peerd van Ome Loeks bij het Hoofdstation in Groningen is een ludieke actie van NBK Noord, het bedrijf dat het beeldmerk van Groningen in onderhoud heeft.

'Ons Peerd was weer aan onderhoud toe. Ik dacht laten we een keer een ludieke actie doen', zegt Dolf van Dijk van NBK Noord, die het Peerd midden in de nacht door Wagenborg Nedlift weg liet halen.

Diefstal opgeëist? 'Onzin'

'Die man die claimt dat het een diefstal is? Dat is complete onzin', zegt Van Dijk. Dat de gemeente niet op de hoogte was van de actie, verbaast Van Dijk niet. 'We laten het beeld altijd weghalen voor onderhoud door Wagenborg Nedlift. Daar komt geen gemeente aan te pas.'

Binnen een week terug

Waar het beeld nu is, wil Van Dijk niet zeggen. Hij wil wel kwijt dat het gauw weer terugkomt. 'Binnen een week is hij zo goed als nieuw weer op zijn plek terug. We maken het Peerd weer mooi'.

Nergens wakker van

NBK Onderhoud haalde het paard weg zonder de gemeente van tevoren in te lichten. Zowel de woordvoering van de gemeente, de politie maar ook de algemene woordvoering van NVT - het moederbedrijf van NBK Noord, wisten niks van de stunt.

Is Van Dijk niet bang dat hij heel Groningen over zich heen krijgt door deze ludieke actie? 'Ik ben 63 jaar en ik lig nergens meer wakker van', aldus Van Dijk.

