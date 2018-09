Belasting op weersverzekering gaat eraf: 'Goed nieuws voor boeren'

Het kabinet wil kijken of het mogelijk is om de belasting op de 'brede weersverzekering' voor boeren af te schaffen. De Tweede Kamer heeft een motie van CDA en SGP, die daartoe opriepen, aangenomen.

Jan Schreuder van verzekeraar Vereinigte Hagel is er blij mee en is er van overtuigd dat het afschaffen van die assurantiebelasting slechts een formaliteit is, zegt hij tegen RTV Drenthe.

'Dit wordt voor 1 januari 2019 afgetikt. Dat is ook wel zo eerlijk naar onze Nederlandse boeren, want dan is de situatie in ons land hetzelfde als in de rest van Europa. In landen om ons heen is namelijk ook een vrijstelling.'

Assurantiebelasting anders dan btw

Op dit moment moeten boeren 21 procent assurantiebelasting betalen, als ze de verzekering afsluiten. Deze belasting kan niet worden verrekend, zoals dat met btw wel het geval is. Volgens Schreuder is die belasting een van de grootste redenen dat nog geen tien procent van de boeren zo'n verzekering heeft.

'Door het afschaffen van die assurantiebelasting verwacht ik dat het aantal boeren dat zo'n verzekering neemt, gaat stijgen. Hoe groot die stijging zal zijn, valt nu nog weinig over te zeggen.'

Schreuder is in z'n nopjes met het afschaffen van de assurantiebelasting op de 'brede weersverzekering'. 'Samen met onder meer LTO Nederland zijn we jarenlang beziggeweest om dit voor elkaar te krijgen.'

Eigen risico

De verzekeraar wil nog meer voor elkaar krijgen. 'Op dit moment is er nog sprake van een eigen risico van dertig procent. Dat willen we nog naar beneden krijgen, naar twintig procent. Vooral ook omdat dit ook geldt in de rest van Europa.'

