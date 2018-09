FC-doelman Padt is op vrije voeten (update)

FC Groningen-doelman Sergio Padt is weer vrij. Padt werd zondagavond gearresteerd, nadat hij in de trein van Groningen naar Kropswolde werd betrapt op zwartrijden.

De keeper en aanvoerder van de club zou zich volgens de politie schuldig gemaakt hebben aan mishandeling en belediging.

Volgens een ooggetuige die in de trein zat, is er door Padt gespuugd en deelde hij een klap uit aan een beveiliger. Bronnen bij vervoerder Arriva zeggen dat Padt zichtbaar onder invloed was van alcohol en dat er 'behoorlijk geslagen is'. Ook het spugen wordt bevestigd.

Er zijn camerabeelden van het incident in de trein, die de politie kan gebruiken voor het onderzoek.

Verhoord

Padt is door de politie verhoord, maar die ziet geen aanleiding hem langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte. Het Openbaar Ministerie moet nu bepalen of Padt vervolgd wordt.

FC reageert later

Directeur Hans Nijland van FC Groningen liet maandagochtend weten dat de club pas met een reactie op de gebeurtenissen komt als er met Padt is gesproken. Dat kon niet zolang de keeper vastzat.

