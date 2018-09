Scholieren Lindenborg knappen oude graven op

Duizend leerlingen van De Lindenborg in Leek hebben maandag op verschillende plekken in de regio geholpen om oude graven en kerkhoven op te knappen. De middelbare school school doet dat elk jaar om maatschappelijke betrokkenheid te tonen.

Op de dag voor de Rodermarkt trekken de scholieren elk jaar het Westerkwartier in. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag op Landgoed Nienoord, bij de kerk in Noordwijk of op het kerkhof in Marum. Allemaal plekken die vaak door vrijwilligers worden onderhouden. Ook op de Joodse begraafplaats in Leek gingen scholieren aan de slag.

Iets terugdoen

Sven Vegter, leerling van vwo-5, is met een zaag in de weer. 'De takken van deze boom hangen tot op de grond. Daardoor kun je de graven niet meer goed zien. We halen er een flink stuk van af', zegt hij.

Vegter ziet het nut van de dag wel in: 'Ik vind het belangrijk dat we als school iets terugdoen voor de maatschappij en dit is een bijzondere begraafplaats, die belangrijk is voor Leek.'

Meer dan een lesgebouw

De stichting Anna van Ewsum, hoeder van historische grafmonumenten in Leek, heeft voor de scholieren allerlei klussen bedacht, zoals het wieden van onkruid en het schilderen van de grafzerken.

Niels de Vries uit gymnasium 5 is met verf en een kurk in de weer om de Hebreeuwse letters op de grafzerken weer zichtbaar te maken. Ook hij ziet het belang in van de klusdag.

André van der Veen, coördinator van De Lindenborg: 'We zijn meer dan alleen een gebouw waar leerlingen les krijgen. We willen laten zien dat we als school middenin de samenleving staan. Daarom zijn we vandaag overal in het Westerkwartier te vinden.'