Peerd van Ome Loeks tijdelijk op Friese kant dijk Lauwersoog

Het Peerd van Ome Loeks is terecht. Het oer-Groningse symbool staat op de Friese kant van de dijk in Lauwersoog. De verhuizing van het Peerd is een actie om de Wadden in de spotlights te zetten.

Althans: een replica van het beeld. Het origineel staat gestald bij Wagenborg Nedlift in Groningen.

De actie om het beeld zogenaamd te 'verhuizen' is een knipoog naar het Friese theaterspektakel De Stormruiter.

Bloedlijn Groningse paard

De Stormruiter is onderdeel van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden. Het is een voorstelling met honderd Friese paarden en gaat over de oorsprong van het Friese paard. 'De bloedlijn daarvan komt van over de grens, van het Groningse paard. Specifiek een wit paard zoals ook dat van Loeks', zegt Dijkstra.

Overbodige campagne

Om de voorstelling en de Wadden in de schijnwerpers te zetten, wordt het bekende beeld vanaf maandagmiddag tijdelijk geplaatst op de dijk bij Lauwersoog, aan de Friese kant.

De theatershow heeft de actie overigens niet nodig. Voor de voorstelling in het WTC in Leeuwarden zijn meer dan 80.000 kaarten verkocht. Er is zoveel belangstelling voor de show, dat mensen zich zelfs niet meer kunnen melden voor de reserverij.

Veel te doen rond verdwijning

Er was veel te doen om de verdwijning van het Peerd van Ome Loeks deze maandag. Het beeld werd rond een uur of vier vannacht weggehaald. De gemeente, politie en het onderhoudsbedrijf hielden de lippen stijf op elkaar. Wel eiste iemand de diefstal op met een statement over de beste locatie voor het beeld.

Later maakte de onderhoudspartij NBK Noord bekend het beeld weg te hebben gehaald als 'ludieke actie' voor onderhoud. Nu blijkt het, al met al, een pr-stunt te zijn geweest.

Replica bij de dijk

Aan de kust waakt dus een replica van het beeld. Het origineel is gestald bij Wagenborg Nedlift, dat het beeld ook afgelopen nacht heeft weggehaald.

Het beeldmerk van Groningen moet volgende week weer op zijn vertrouwde sokkel staan, op het Hoofdstation in Groningen.

