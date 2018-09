Deel dit artikel:













Adviescommissie voor regeling waardedaling in bevingsgebied ingesteld (Foto: FPS (Jos Schuurman / Flickr (Reynermedia - cc))

Er komt een onafhankelijke commissie die het kabinet gaat adviseren over de regeling voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in onze provincie.

Voor 1 januari moet die commissie aangeven hoe die vorm van schade afgehandeld moet worden. Onder leiding van minister Eric Wiebes wordt gewerkt aan het oprichten van één publiek loket voor alle vormen van aardbevingsschade. Sinds april kunnen mensen daarvoor terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Wetsvoorstel In het Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade wordt het nieuwe loket wettelijk geregeld. Het ministerie verwacht het voorstel in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Drie leden De commissie bestaat uit drie leden: mr. A. Hammerstein, prof. dr. J. Rouwendal en prof. dr. P.J. Boelhouwer. Lees ook: - Het nieuwe schadeloket is er, maar waar vind je het?