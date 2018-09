'Nog een klein jaar nodig voor afhandelen oude schades'

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft nog een krap jaar nodig voor het afhandelen van de oude schadegevallen die eind maart dit jaar zijn overgedragen door het Centrum Veilig Wonen (CVW).

'Ik vind dat voor de Groningers een uiterst teleurstellende boodschap. Maar feitelijk is het zo dat de CVW-dossiers ons nekken', zegt commissielid Jan Kees de Pagter van TCMG tegen de Tweede Kamerleden die maandag in Groningen zijn om over het gaswinningsdossier te praten.

Bij de start van de het tijdelijke schadeloket op 31 maart lag er een stapel van 13.500 schadedossiers. Het was al bekend dat die dossiers 'te weinig ontwikkeld' waren. Maar de commissieleden van het tijdelijke schadeloket schrokken toen ze de rapporten onder ogen kregen.

'Een drama voor de Groningers'

'De eerste reactie was: dit is vreselijk voor de mensen. Want dit vraagt tijd. Voordat die tijd is ingehaald, zijn we een behoorlijke poos verder. En dat is een drama voor de Groningers', zegt De Pagter.

Volgens het commissielid gingen de schrijvers van het schadeprotocol ervan uit dat de dossiers van het CVW volledig zouden zijn met een schadeopname, een schaderapport en in de meeste gevallen een berekening. De Pagter: 'Dat was helaas niet de werkelijkheid.'

Zeshonderd pagina's

In sommige CVW-dossiers zat slechts een enkele notitie van een telefoongesprek. Terwijl in andere dossiers nulmetingen zaten van zeshonderd pagina's.

'In geen enkel dossier zat een schade-expertise, laat staan een calculatie', zegt De Pagter. 'Dat betekent dat we ineens 13.500 schademeldingen hadden die volledig door onze zogenoemde schadestraat moeten. En dat is een enorme inspanning.'

Stroperig

Daarnaast is het bekend dat de schadeafhandeling stroperig gaat doordat er een tekort is aan onafhankelijke schade-experts. Momenteel zijn er dagelijks dertig experts beschikbaar. De TCMG wil dit vanaf november verdubbelen, zodat ze kunnen opschalen.

'Dan kunnen we aanzienlijk meer schademeldingen behandelen', zegt De Pagter. Op dit moment neemt de commissie gemiddeld honderd besluiten per dag.

De cijfers

Momenteel liggen er in totaal zo'n 17.000 schademeldingen en zijn er 2340 schade-opnames gedaan. In 708 gevallen heeft de commissie besloten om over te gaan tot schadevergoeding. In totaal is 1,9 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

