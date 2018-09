Hanzehogeschool ontwikkelt 'aardgas' zonder bevingsgevaar

Onderzoekers van de Hanzehogeschool in Groningen hebben 'aardgas' gemaakt waarvoor niet in de Groningse grond hoeft te worden geboord.

Op laboratoriumschaal is het gelukt om elektriciteit om te zetten in gas. Dit gas is net zo geschikt om huizen te verwarmen en mee te koken als het aardgas in de bodem.

Eerst waterstof

De onderzoekers maken van elektriciteit, via elektrolyse, waterstof. Daarna zetten ze micro-organismen aan het werk die de waterstof weer moeten omzetten naar gas. De onderzoekers ontwikkelden daar een slang met kleine gaatjes voor die door de bak met bacteriën loopt.

Lector Life Sciences en Duurzame energie Jan-Peter Nap: 'Waterstof is niet goed oplosbaar. Met een heel klein beetje druk wordt het nu door de slang geperst; zodanig dat het net voldoende snel gaat en de bacteriën het kunnen opeten.'

Broeikasgas

Om waterstof om te kunnen zetten naar bruikbaar gas hebben de kleine beestjes ook nog kooldioxide nodig, beter bekend als broeikasgas. Dat is volgens de onderzoekers een bijkomend voordeel; het slechte broeikasgas kan zo nuttig worden ingezet.

Wind en zon

De elektriciteit voor de omzetting naar gas komt van windmolens en zonnepanelen. De hoeveelheid elektriciteit die op deze manier wordt geproduceerd neemt toe. Netbeheerders verwachten op piekmomenten overschotten die ze niet kwijt kunnen. Lector Nap: 'Dit is een manier om elektriciteit op te slaan op het moment dat er teveel is om direct te gebruiken.'

Nooit meer bevingen?

Tot nog toe hebben de onderzoekers de omzetting naar gas alleen in het laboratorium voor elkaar gekregen. Vraag is of het ook op grote schaal kan lukken. Nap: 'Daarvoor hebben we meer onderzoek nodig. We moeten het opschalen. Theoretisch moet het kunnen.'

Nap denkt dat Nederland tijdens de energietransitie in elk geval nog niet zonder de huidige gasleidingen kan. 'De vraag is wat daar doorheen gaat; aardgas of waterstof of nog wat anders.'

Prijs?

De Hanzehogeschool is met het project heet BioPower2Gas genomineerd voor de RAAK-award voor toonaangevend en praktijkgericht onderzoek op een Nederlandse hogeschool. Er zijn vijf concurrenten en de winnaar wordt bekend gemaakt op tijdens een congres op 15 november in Nieuwegein.

Voor het project werkt de Hanzehogeschool samen met Wageningen Environmental Research, New Energy Coalition, Rijksuniversiteit Groningen, het bedrijfsleven en industriële partners als GasTerra, Gasunie en Enexis.