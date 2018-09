Internationale politiekorpsen oefenen negen dagen in de Marnewaard

Militair oefenterrein de Marnewaard in het Lauwersmeergebied is vanaf dinsdag negen dagen lang het toneel van operatie Lowlands Grenade. Een oefening waarbij politiekorpsen uit dertien landen samen aan hun vaardigheden werken.

'Samenwerken is het allerbelangrijkste; dat is de basis', zegt kolonel Sandra Keijer van de Koninklijke Marechaussee, een van de leidinggevenden. 'Samenwerken met verschillende organisaties, in verschillende landen. Dat gaan we met elkaar trainen.'

'We willen lokale politieorganisaties helpen bij crisissituaties, of situaties waarin die crisis net over is', zegt Keijer over de insteek van de oefening.

Wat wordt er geoefend?

Tijdens de oefening worden verschillende scenario's nagespeeld, die in het dagelijkse politiewerk kunnen voorkomen. 'Variërend van huiselijk geweld, tot en met grote verstoringen van de openbare orde. Daar gaan de internationaal samenwerkende organisaties op inspelen.'



Geen hinder

Het publiek merkt er waarschijnlijk niets van. 'We hebben hier heerlijk de ruimte. Er zijn geen direct omwonenden die er last van kunnen hebben of überhaupt iets kunnen merken van de oefening. Het zijn perfecte omstandigheden voor ons om met zoveel mensen te oefenen.'

Vier jaar geleden werd er ook geoefend in de Marnewaard. Zo ging dat: