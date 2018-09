Het centrum van Groningen heeft er een nieuwe straatnaam bij

Groningen heeft er een officiële straatnaam bij. Een tot nu toe naamloze steeg tussen de Herestraat en Gelkingestraat in het stadscentrum werd maandagmiddag omgedoopt tot de Entensgang. En die naam kwam niet uit de lucht vallen.

'Wij vinden het hartstikke leuk om deze gang naar meneer Entens te vernoemen', vertelt wethouder Joost van Keulen, die het nieuwe straatnaambord mocht onthullen.

Plafondschildering

Twee jaar geleden werd in een vijftiende-eeuws pand op de plek van de Entensgang een fraaie en zeldzame plafondschildering ontdekt. 'Die is destijds aangebracht in opdracht van Bernard Entens, ter ere van zijn huwelijk met Catharina Alberda', weet de wethouder.

Volgens hem past het vernoemen van de steeg in een grootschalig stadsproject. Daarbij wordt er gekeken hoe zulke gangen meer aanzien kunnen krijgen.

Aankleding

Met de onthulling van de Entensgang zijn voorlopig alle straatjes en steegjes in Groningen van een naam voorzien. Maar dat houdt niet in dat het project wordt beëindigd.

Van Keulen: 'We gaan we de komende periode flink aan de slag om alle gangen in het centrum, zoals de Papengang, mooier aan te kleden. Door het toepassen van verlichting, groen en een andere inrichting willen we ze aantrekkelijker maken voor het winkelende publiek.'

Lees ook:

- Unieke plafondschildering ontdekt in Herestraat

- Middeleeuws steegje in Stad geeft geheimen prijs: 'Het is fascinerend'