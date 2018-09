'Deze dingen gebeuren alleen in Afrika... Is dit nu democratie?'

Geboeid aan handen en voeten werden de Senegalese stiefzoons van Mieke Harms uit Bedum vanochtend op het vliegtuig naar hun thuisland gezet. Daar kwamen ze echter nooit aan, want het toestel maakte rechtsomkeert.

'Is dit nu democratie?', vraagt vader Cheikh Ibra Fall zich ondertussen af. 'Deze dingen gebeuren alleen in Afrika, maar toch niet in Europa? Mijn kinderen zijn niet vrij. Dat doet heel veel pijn, want ze hebben niets gedaan.'

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) 'Hun koffers staan nog in Bedum'

De Senegalese broers Pape Matar en Ibralo zitten al meer dan twee maanden vast in een Zweeds detentiecentrum nadat hun visum ongeldig werd verklaard. Harms beweegt hemel en aarde om ze naar Nederland te krijgen, maar hoorde vanmorgen dat de broers op weg waren naar Senegal. Omdat Mauritanië het luchtruim niet vrij gaf, keerde het vliegtuig terug naar Zweden. Dus zitten ze weer vast.

2) Ronald zoekt het Peerd van ome Loeks

Plotseling was hij weg, het karakteristieke beeld op het stationsplein. Maar Ronald traceerde de stappen van het witte ros en kwam uit bij... De Waddendijk.

3) Padt ontspoort

Komt het goed tussen keeper Sergio Padt en FC Groningen? Sportverslaggever Stefan Bleeker duidt de ophef die is ontstaan nadat Padt zich misdroeg in een trein.

4) Kamerbezoek met emotionele lading

Tweede Kamerleden werden vandaag in Groningen opnieuw bijgepraat over het aardgasdossier. Ze kregen onder meer videoboodschappen van bevingsgedupeerden te zien. Ook was er aandacht voor het lot van kinderen.