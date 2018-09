Deel dit artikel:













Baggerkraan glijdt in de blubber, bestuurder kan geen kant op De bestuurder en de baggerkraan konden een tijdlang geen kant op. (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Het geduld van een bestuurder van een baggerkraan werd maandag een tijdlang op de proef gesteld in Groningen. Tijdens baggerwerkzaamheden in de Oosterparkvijver gleed zijn kraan van de rijplaten af en zat hij drie uur in zijn cabine vast.

De vijver aan de Nachtegaalstraat, waar de werkzaamheden plaatsvinden, wordt gerenoveerd door de gemeente Groningen. Het water is weggepompt en vissen zijn verplaatst, zodat de vijver onder meer drieënhalf meter dieper kan worden gemaakt. Maar tijdens het baggeren ging het voor één van de kranen mis.

Hulp Een andere kraan moest eraan te pas komen om de bestuurder van de kraan te helpen, al gebeurde dat pas na drie uur. Door rijplaten te verleggen en met hulp van een rupskraan werd de man uit zijn benarde positie bevrijd en kon zijn kraan weer op het droge worden getrokken. De werkzaamheden aan de Oosterparkvijver nemen een aantal weken in beslag.