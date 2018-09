Sergio Padt levert aanvoerdersband in; FC straft doelman niet

Sergio Padt levert zijn aanvoerdersband bij FC Groningen in. Dat laat hij aan RTV Noord weten als gevolg van het treinincident, dat zondagavond plaatsvond. De doelman zou een conducteur hebben bespuugd en een beveiliger hebben geslagen.

Padt zou zonder per trein geldig vervoersbewijs naar Kropswolde zijn gereisd.

'Ik had wel een kaartje, maar die moet je scannen', legt Padt uit. 'Als je niet zo vaak met de trein reist, ben je daar soms wat onhandig mee. Ik was in de veronderstelling dat ik een geldig kaartje had en dacht dat ik in mijn recht stond.'

Maar dat bleek niet het geval toen zijn kaartje gecontroleerd werd. 'Daarna heb ik mij stom gedragen en dat is ontzettend dom geweest en niet goed te keuren', vertelt een geëmotioneerde Padt.

Verhoor

'De politie is er uiteindelijk bijgehaald en ik ben door ze meegenomen. Vanochtend ben ik verhoord, daarna mocht ik naar huis toe.'

Omdat het Openbaar Ministerie momenteel onderzoek doet naar het incident, kan en mag de doelman niet vertellen wat er allemaal precies is gebeurd. Toch trekt hij alvast zijn eigen conclusies.

Aanvoerdersband

Padt: 'Ik draag de aanvoerdersband van FC Groningen altijd met veel trots. Maar als je je zo gedraagt zoals ik mij gisteren heb gedragen, vind ik niet dat je de aanvoerdersband mag dragen. En daarom lever ik die band in.'

Ron Jans en Hans Nijland spraken maandagmiddag met Padt. De club besloot hem geen extra straf op te leggen. 'Door de enorme media-aandacht ga je al diep door het stof en Sergio vindt dat hij door zijn voorbeeldfunctie even geen aanvoerder van FC Groningen kan zijn. De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie', vertelt Nijland.

Auto laten staan

De doelman koos er bewust voor om de trein te pakken en niet met de auto naar huis terug te rijden. 'Het is niet dat ik ladderzat was, maar ik had wel wat gedronken. Daarom leek het mij verstandig om de auto te laten staan.'

Jans: 'Omdat dit plaatsvond in Sergio's privétijd, wordt hij daarvoor gestraft door het Openbaar Ministerie. Maar mensen maken fouten. Daarom vinden wij het als club niet nodig om hem daar bovenop ook nog te straffen.'



'Op de blaren zitten'

'Alles wat je als voetballer doet, staat meteen op het internet. Daardoor krijg ik nu een hoop shit over me heen en mijn familie ook. Ik moet even op de blaren zitten en dat aanvaard ik. Dit is niet hoe ik ben. Maar ik ben over de schreef gegaan en dat neem ik mezelf kwalijk.'

