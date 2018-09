Deel dit artikel:













Na jaren van stilstand weer nieuwbouw in Grijpskerk Een plattegrondschets van Plan Meindertsma in Grijpskerk, met zo'n 27 nieuwbouwwoningen. (Foto: RTV Noord)

In Grijpskerk gaat na jaren van stilstand eindelijk weer gebouwd worden. Ontwikkelaar Kroonsfeld gaat in het dorp zo'n 27 woningen bouwen in verschillende stijlen en prijsklassen.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Plan Meindertsma heet het plan, dat is vernoemd naar de voormalige eigenaar van de grond. De woningen worden gebouwd op een perceel aan de weg naar Gaarkeuken. Het gaat om zeven vrijstaande woningen, twaalf twee-onder-een-kapwoningen en zes tot acht rijtjeswoningen in twee complexen. 'Opnieuw opgepakt' Wethouder Fred Stol van Zuidhorn is blij dat er nu een plan ligt. 'We wilden graag aan de behoefte van het dorp tegemoetkomen, maar waren afhankelijk van ontwikkelaars. Die hebben de grond in bezit. Er waren al eerder plannen voor locatie Meindertsma, maar die zijn gestrand tijdens de crisisjaren. Nu de markt aantrekt, heeft Kroonsfeld het plan opnieuw opgepakt.' Op 17 oktober is er een bijeenkomst waar Kroonsfeld het plan aan het dorp presenteert.