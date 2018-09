Deel dit artikel:













'Ik zag de ontzetting, maar ook de grote saamhorigheid' Froukje de Jonge (rechts) ontvang bloemen bij haar installatie van Ingrid Sterenborg (ChristenUnie). (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Waarnemend burgemeester Froukje de Jonge is geïnstalleerd als raadsvoorzitter, nadat Stadskanaal dit voorjaar al even de 'flitsburgemeester' had. In haar dankwoord blikt ze onder meer terug op de brand in Musselkanaal.

Martijn Folkers

Verslaggever

Wat De Jonge tot dusver opvalt is de hartelijkheid. 'Het ontvangen van hartelijke woorden is een centraal begrip voor mijn eerste drie weken in Stadskanaal', vertelt ze. 'Maar de meest indrukwekkende kennismaking was voor mij de nacht van donderdag op vrijdag tijdens de brand in Musselkanaal.' Van levenswerk naar smeulende puinhoop Volgens De Jonge hebben ondernemers 'hun levenswerk in een smeulende puinhoop zien veranderen'. 'Ik zag de ontzetting, er waren ruim 160 mensen die bang en onthutst geëvacueerd moesten worden', vervolgt ze. 'Maar ik zag ook enorme saamhorigheid, in de letterlijke betekenis. Dat is niet normaal, maar heel bijzonder.' 'Het leek wel vanzelfsprekend dat iedereen hielp en ondersteunde. Ik raakte er echt enorm van onder de indruk hoe omwonenden ouderen weer op een veilige plek probeerden te krijgen.' Dankbaar Loco-burgemeester Johan Hamster (ChristenUnie) toont zich dankbaar met de nieuwe waarnemend burgemeester. 'Er is de afgelopen maanden veel gebeurd in Stadskanaal, we hebben het team nu compleet. Afgelopen vrijdag, rond de brand in Musselkanaal, heb je gemerkt wat de functie van burgemeester op dat moment is. Het is mooi om te zien dat het je heel natuurlijk afgaat', sprak hij richting De Jonge. Hamster spreekt ook lovende woorden over de veerkracht van het dorp. 'De burgemeester laat zich aan het dorp zien, het dorp laat zich aan de burgemeester zien. De ondernemers hebben de blik weer naar voren gericht en noemen de ramp ook een kans. Dat is mooi om te zien. Alle Musselkanaalsters zetten samen de schouders eronder.' Lees ook: - Burgemeester: 'Grote brand is klap voor Musselkanaal'