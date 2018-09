Gemeente Leek pakt gevaarlijke kruising aan

De gevaarlijke kruising Hoendiep-Kerkeweg in Oostwold wordt aangepakt. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De gemeente Leek gaat de kruising Hoendiep-Kerkeweg in Oostwold aanpakken. Dat gebeurt op verzoek van omwonenden en de dorpsverenigingen Oostwold en Den Horn.

Na de sluiting van basisschool De Toermalijn in Den Horn gaan kinderen uit dat dorp naar school in Oostwold. Daarbij moeten ze per fiets de drukke weg bij het Hoendiep oversteken. De ingreep moet de veiligheid van de schoolkinderen verbeteren.



De werkzaamheden worden nog dit najaar uitgevoerd.

