Oldambt zwaarder bewapend in strijd tegen verpaupering

Grondeigenaren in het Oldambt die weinig aan onderhoud van hun pand doen, worden aangepakt (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Grondeigenaren in het Oldambt die weinig aan onderhoud van hun pand doen, worden aangepakt (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Grondeigenaren in het Oldambt die weinig aan onderhoud van hun pand doen, worden aangepakt. (Foto: RTV Noord)

De gemeente Oldambt kan harder optreden tegen grondeigenaren die weinig tot niks aan onderhoud van hun pand(en) doen. De gemeente heeft het regelpakket uitgebreid, waardoor het in vervolg juridisch sterker staat.

De huidige welstandsregels worden door de gemeente zelf omschreven als 'niet voldoende om effectief te kunnen handhaven'.

Kapotte ruiten

Extra normen moeten ervoor zorgen dat de gemeente juridisch sterker staat. Zo is nu toegevoegd dat bestaande bouwwerken bijvoorbeeld geen kapotte ruiten, (deels) dichtgetimmerde ramen en/of verrotte houtconstructies mogen hebben.

Dat is onder andere het geval bij een locatie tegenover het voormalige ziekenhuis in Winschoten. Nagenoeg alle ramen op het bedrijventerrein zijn dichtgespijkerd, het onkruid staat centimeters boven de grond en het schijnt dat het betreden van de panden risico's met zich meebrengt. Het terrein is daarom met hekken afgezet door de grondeigenaar.

Wat nu?

De gemeente zal eerst in gesprek gaan met de grondeigenaren. Mocht dat uiteindelijk niks teweeg brengen, dan is de gemeente bevoegd om boetes op te leggen. Door het uitgebreide regelpakket staat de gemeente bij een eventuele rechtszaak sterker dan voorheen het geval was.

Lees ook:

- Zorgen over boerderijen in Oldambt die leegkomen en verpauperen

- 'Zelfs voor één euro wil niemand die bibliotheek hebben'