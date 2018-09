Meer onderzoek voor verhuizing Harener basisschool

Het schoolplein van de Peter Petersenschool in Haren (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Er komt extra onderzoek naar mogelijke verhuislocaties voor OBS de Brinkschool in Haren. De gemeente wil de school verhuizen naar een leegstaand schoolgebouw naast de Peter Petersenschool in het dorp.

De Brinkschool in Haren staat op de nominatie om te verhuizen omdat de school uit haar voegen barst. Een raadsmeerderheid is echter nog niet overtuigd van de verhuizing.

Twijfels

Niet alleen een raadsmeerderheid heeft twijfels bij de verhuisplannen. Ouders en directie van de Peter Petersenschool hebben dat ook. Ze vrezen door de komst van de Brinkschool een nog grotere verkeerschaos dan nu al het geval is.

De gemeente is wel van plan om de verkeerssituatie aan te passen, maar dat zou volgens betrokkenen onvoldoende soelaas bieden. Daarnaast moet de Peter Petersenschool ook pleinruimte inleveren, iets waar de schoolleiding ook niet enthousiast over is.

Het extra onderzoek komt er op aandringen van Gezond Verstand Haren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en coalitiepartij CDA.

Haast maken

De gemeente Haren moet wel haast maken met het aanvullende onderzoek. De gemeenteraad wil in oktober al een deel van de onderzochte mogelijkheden bespreken.

Ondanks het extra onderzoek komt wethouder Michiel Verbeek nog wel met een nieuw plan voor de verhuizing van de Brinkschool naar het leegstaande schoolgebouw. Verbeek wil in dat stuk een betere verkeersoplossing zoeken.

