Knoalster oppositie baalt van college bij aankoop terrein postkantoor

De voltallige oppositie in Stadskanaal is niet te spreken over de gang van zaken rond het terrein van het voormalige postkantoor in Stadskanaal.

De gemeente Stadskanaal kocht de voormalige postkantoor in 2010 voor 180.000 euro en verkocht het daarna aan Adelaar Projectontwikkeling, die het pand in 2013 sloopte en het doel had om een nieuw pand op de locatie te bouwen. Adelaar wilde er een klein bedrijfsverzamelgebouw van maken.

Opnieuw aangekocht

Maar de crisis gooide roet in het eten en er gebeurde lange tijd niets op het braakliggende terrein. Gesprekken tussen de gemeente en Adelaar leverden niets op, waarna de gemeente afgelopen voorjaar besloot het terrein voor 72.000 euro opnieuw aan te kopen.

Volgens wethouder Goziena Brongers wil de gemeente zelf weer de 'regie voeren' over het braakliggende terrein.

Investering

Fractievoorzitter Klaas Pals (D66) geeft echter aan dat er in totaal door de gemeente 252.000 euro in het braakliggende terrein is geïnvesteerd. 'Dat is 1125 euro per vierkante meter', berekende hij.

Pals is samen met GemeenteBelangen, PvdA en Lokaal Betrokken niet te spreken over de actie van het college. 'Was bruikleen ook een optie?', vraagt hij zich af. Ook collegepartij SP is niet te spreken over het totaalbedrag dat met het schuiven van het terrein is gemoeid.

'Ruim 250.000 euro, ook wij vinden dat een hoop geld', zegt SP-raadslid Evert Idema. 'We moeten voorkomen dat ons dit in de toekomst weer overkomt. Het is denk ik goed om bij een soortgelijke deal afspraken te maken waarbij een ondernemer een waarborgfonds vaststelt. Daar zit dan geld in dat we kunnen gebruiken als het misgaat.'

Terugkoopregeling

Wethouder Goziena Brongers geeft aan dat er een terugkoopregeling was waarbij de gemeente nul euro zou hoeven betalen. Maar uit de verkoopcontracten blijkt dat deze regeling voor de gemeente niet meer opgaat.

'Bij dergelijke procedures gaat het om redelijkheid en billijkheid', zegt ze. 'Een juridisch proces had ook geld gekost, maar dan hadden we nog niet de zeggenschap over dit terrein. En dat was immers wel het doel.'

De gemeente wil dit najaar in de begroting kijken of er budget wordt vrijgemaakt om het terrein weer toonbaar te maken.

