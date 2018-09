Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Werkstraf en afkickkliniek voor Pekelder autodief De autodief is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. (Foto: Ouz/SXC Stock Exchange)

Een 27-jarige autodief uit Oude Pekela is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De man was dronken toen hij in Winschoten en Stadskanaal een auto stal. De diefstal in Winschoten mislukte, waarna hij werd overmeesterd.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht maanden cel, waarvan wee maanden voorwaardelijk, tegen de man. De rechter oordeelde echter milder. De dief werd ook het bedreigen van een agent verweten, maar werd daarvan vrijgesproken.

Onbewaakt moment De Pekelder zag in mei in Winschoten een geparkeerde auto staan met de sleutels nog in het contactslot. De eigenaresse sjouwde op dat moment met de boodschappen. Haar dochter en vriend wisten de dief tegen te houden en hielden hem vast tot de politie kwam. Lees ook: - Acht maanden cel geëist tegen hardleerse autodief