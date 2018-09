Kornhorn opent buitenspeelterrein waar je vies mag worden

In Kornhorn wordt dinsdag het nieuwe speelterrein bij het Curringherveld in gebruik genomen. Wethouder Mark de Haan van Grootegast verricht de opening samen met de kinderen van samenwerkingsschool De Groene Borg.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

In het vernieuwde speelterrein zijn hoogteverschillen aangebracht, waardoor hier en daar ondiepe plassen zijn ontstaan. Met de afgegraven grond is een eiken wal versterkt. De speeltoestellen die op het terrein zijn geplaatst zijn gemaakt van natuurlijke materialen.

Natuurlijk Spelen

Het speelterrein is onderdeel van het project Natuurlijk Spelen, dat kinderen stimuleert om meer naar buiten te gaan. Het project is uitgevoerd door de stichting Curringherveld in samenwerking met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer.