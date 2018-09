'De watertoren is beeldbepalend, wat blijft ervan over na de verkoop?'

Over de verkoop van de watertoren in Stadskanaal is veel te doen. (Foto: Groningen in Beeld)

Had wethouder Goziena Brongers (CDA) de raad nou wel of niet beter moeten informeren over de verkoop van de watertoren? Die vraag hangt boven het interpellatiedebat over de watertoren van Stadskanaal.

De watertoren werd afgelopen voorjaar verkocht aan Sander van Hees. 'In dat hele proces gingen wij ervan uit dat de raad geïnformeerd zou zijn', trapt fractievoorzitter Eric Bieze (GemeenteBelangen) af.

'Daar hebben we het vaker over gehad, en dat moet in onze ogen gewoon beter. Misschien moeten we daar eens goed naar kijken. Wat houdt de informatieplicht vanuit het college richting de raad in?', vroeg hij zich af. Bieze wordt daarbij gesteund door D66, PvdA en Lokaal Betrokken.

Meningen verschillen

'De watertoren is beeldbepalend voor de streek', vindt Jur Mellies (Lokaal Betrokken). 'Wat blijft er van de toren over na de verkoop? Daar hebben wij als raad iets over te zeggen.' Maar de coalitiepartijen vinden juist dat wethouder Goziena Brongers (CDA) goed heeft gehandeld.

De coalitie stemt met alles in waar dit college mee komt, stelt af en toe een kritisch vraagje en dat is het dan ook Klaas Pals - D66 Stadskanaal

'Wilt u soms op de stoel van het college gaan zitten?', stelde Aike Maarsingh (CDA). Ook Hans Klopstra (VVD) vindt dat de raad niet de rol van vijfde wethouder moet vervullen door zich er zo stevig tegenaan te bemoeien. Bert van Beek (ChristenUnie) is diezelfde mening toegedaan.

'Af en toe een kritisch vraagje'

Maar dat is tegen het zere been van Klaas Pals (D66). 'De coalitie stemt met alles in waar dit college mee komt, stelt af en toe een kritisch vraagje en dat is het dan ook. Dat is niet de rol van de raad', geeft hij aan.

Er komt een compromis: de raad wordt later bijgepraat over de taken en verantwoordelijkheden van college en raad.

Waarom?

Maar daarmee is de zaak omtrent de watertoren niet afgedaan. De oppositie wil weten waarom het college een deal heeft gesloten met Sander van Hees, en na jarenlang met stichting Rondom de Watertoren te hebben gesproken, die partij de deur te hebben gewezen.

'Waar bent u mee bezig?', vraagt Pas zich af. 'De watertoren is getaxeerd op 114.000 euro. Dan is het bedrag voor onderhoud er al van afgetrokken. Maar u verkoopt de toren voor 40.000 euro. Dat is een vorm van staatssteun.'

Risico's

Wethouder Brongers wil er niet aan. 'Ik herken me niet in de toonzetting van de heer Pals', zegt ze. 'Het is geen cadeau voor de eigenaren en deze eigenaren hebben een werkelijke opgave. De risico's voor hen zijn niet onaanzienlijk. Ze hebben bijvoorbeeld een instandhoudingsplicht van de toren', besloot ze.

Lees ook:

- Stichting claimt geld van Stadskanaal na verkoop watertoren

- Streekhistorisch Centrum overweegt verhuizing na verkoop watertoren

- Knoalster oppositie niet blij met verkoop 'behoorlijk goedkope watertoren'