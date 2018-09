Loppersum geeft Werkplein Fivelingo tik op de vingers

Werkplein Fivelingo kreeg in de Lopster raadszaal de nodige kritiek. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'Slordig' en 'triest' zijn woorden die maandagavond in de raadszaal van Loppersum vielen bij de bespreking van de financiën van Werkplein Fivelingo. De Lopsters hebben felle kritiek op het bestuur van het werkvoorzieningsschap.

Werkplein Fivelingo kon eerst niet op tijd met een begroting komen voor volgend jaar, en kreeg daarvoor uitstel. Het concept dat er nu ligt, raakt volgens de raad van Loppersum kant noch wal.

Bevroren reserves

Zo wil het bestuur de overgebleven reserves van één van zijn voorgangers gebruiken om het tekort van komend jaar op te vangen. Die voorgangers zijn ISD Noordoost en Werkvoorzieningsschap Fivelingo. Na de fusie begin vorig jaar is Werkplein Fivelingo ontstaan, actief voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

ISD Noordoost had nog geld in de la liggen, waar tot nu toe niks mee is gebeurd.

'Ons geld'

De gemeenteraad van Loppersum wil niet dat het Werkplein dit geld gebruikt om het tekort van enkele tonnen van komend jaar op te vangen. 'Ze geven geld uit dat van de gemeente is. Wij moeten bepalen waar dat naartoe gaat, niet zij', zegt PvdA-raadslid Chris Bultje.

Arend Laning van het CDA vindt ook dat dit niet door de beugel kan. 'We willen eerst weten welke efficiency- en bezuinigingsmaatregelen worden genomen', laat hij weten tijdens de raadsvergadering.

Voordeel

Bé Schollema, als wethouder lid van het Dagelijks Bestuur van Werkplein Fivelingo, geeft toe dat een aantal zaken inderdaad anders geregeld had moeten worden. Hij benadrukt wel dat de bijdrage van Loppersum komend jaar met zes ton kan dalen, als de reserves toch gebruikt worden.

Daarnaast wil het Werkplein komend jaar 150 mensen aan een betaalde baan helpen, waardoor ze geen uitkering meer hoeven te krijgen. Dat zorgt voor een significante daling van de kosten. 'En het ziet er echt naar uit dat we dat doel gaan halen', beaamt Schollema.

Nieuwe begroting

Dat is voor de Lopster raad niet genoeg. Die wil nog voor het einde van het jaar een nieuwe begroting zien, met daarin onder meer een plan om de kosten structureel te drukken. Ook mogen de reserves nog niet worden gebruikt.

Schollema laat weten dat er snel een nieuwe financiële raming komt.

